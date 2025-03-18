Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Афинах нашли мертвого студента из России

The Toc: на территории кампуса в Афинах нашли мертвого студента из России
close
Depositphotos

В Афинах на территории студенческого городка был найден погибший студент, предположительно из России. Об этом сообщает греческое издание The Toc.

По данным журналистов, мертвый молодой человек был найден утром 18 марта в районе Зографу, где расположен кампус Афинского университета имени Каподистрии. По предварительной информации, студент покончил с собой. Известно, что ему было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus.

Тело молодого человека обнаружил охранник, вызвавший полицию и медиков. Правоохранительные органы проводят расследование, анализируя записи с камер для выяснения обстоятельств произошедшего.

Представитель посольства России в Греции заявил агентству РИА Новости, что греческие власти пока не сообщали в российскую дипмиссию о происшествии.

В феврале четверо студентов были найдены мертвыми в Казани. Тела мужчин в возрасте от 19 до 24 лет находились в квартире дома на улице Гарифьянова. Помимо тел, в жилье нашли белый и зеленый порошки, которые, предположительно, являются запрещенными веществами.

Ранее в Абхазии нашли тело российского туриста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами