The Toc: на территории кампуса в Афинах нашли мертвого студента из России

В Афинах на территории студенческого городка был найден погибший студент, предположительно из России. Об этом сообщает греческое издание The Toc.

По данным журналистов, мертвый молодой человек был найден утром 18 марта в районе Зографу, где расположен кампус Афинского университета имени Каподистрии. По предварительной информации, студент покончил с собой. Известно, что ему было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus.

Тело молодого человека обнаружил охранник, вызвавший полицию и медиков. Правоохранительные органы проводят расследование, анализируя записи с камер для выяснения обстоятельств произошедшего.

Представитель посольства России в Греции заявил агентству РИА Новости, что греческие власти пока не сообщали в российскую дипмиссию о происшествии.

В феврале четверо студентов были найдены мертвыми в Казани. Тела мужчин в возрасте от 19 до 24 лет находились в квартире дома на улице Гарифьянова. Помимо тел, в жилье нашли белый и зеленый порошки, которые, предположительно, являются запрещенными веществами.

Ранее в Абхазии нашли тело российского туриста.