В Казани четверых молодых людей нашли мертвыми в квартире

В Казани в квартире нашли тела четырех молодых людей

В Казани четверых студентов обнаружили мертвыми. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

Тела мужчин в возрасте от 19 до 24 лет нашли в квартире дома на улице Гарифьянова. Из них трое находились в зале, еще один – в ванной.

«К моменту обнаружения парни были мертвы уже около шести часов», – сообщается в публикации.

Помимо тел в жилье нашли белый и зеленый порошки, которые, предположительно, являются запрещенными веществами.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве.

Известно, что молодые люди приехали в Казань из Чистопольского и Алексеевского районов региона, двое из них были студентами.

До этого в Абхазии нашли тело российского туриста. Мужчину искали на озере Рица с 31 января, в последний раз его видели в районе смотровой площадки скалы «Прощай, Родина».

Поиски продолжались до 6 февраля из-за погоды, но, когда условия позволили, мероприятия возобновились. В результате его обнаружили мертвым спустя более недели поисков.

Ранее в Астрахани иностранца осудили из-за гибели 10 человек от отравления наркотиками.