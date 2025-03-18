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Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством

ГД приняла в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством
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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством через телефонные звонки и интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в палату парламента правительства РФ в феврале. Он предусматривает формирование базы голосов мошенников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательную маркировку входящих звонков на экранах телефонов, право граждан отказываться от рекламных рассылок и звонков, а также запрет государственным органам и банкам на использование иностранных мессенджеров для связи с гражданами.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, абоненты услуг связи — как россияне, так и иностранцы — получат возможность запретить оформление SIM-карт без их личного присутствия. Также физическим лицам будет запрещено передавать свои SIM-карты третьим лицам.

Согласно пояснительной записке, данные Генпрокуратуры РФ свидетельствуют, что около 20% преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий связаны с хищением средств с банковских счетов. Среди наиболее распространенных методов выделяются различные схемы мошенничества: звонки от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, объявления в интернете, оформление микрозаймов дистанционно, взлом аккаунтов в социальных сетях или мессенджерах с последующим выманиванием денег у близких, а также использование фишинговых сайтов.

13 марта сообщалось, что банки придумали новый способ борьбы с мошенниками. Они предложили на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве.

Также стало известно, что банки попросили Центробанк ввести ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление кредитов на клиентов, которые находятся под влиянием мошенников.

Ранее ежедневные потери россиян из-за мошенников оценили в 1 млрд рублей.

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