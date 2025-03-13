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Для сотрудников банков могут ввести наказание за оформление кредитов для жертв мошенников

РБК: банки призвали ЦБ ввести наказание для сотрудников за мошеннические кредиты
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Shutterstock/KieferPix

Банки попросили Центробанк ввести ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление кредитов на клиентов, которые находятся под влиянием мошенников. Об этом сообщил РБК.

Автор инициативы — Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме НСФР, отправленном ЦБ, говорится, что на недавнем совещании президента с представителями Банка России и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода («мошенничество»).

«В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Среди предложений совета — введение административной ответственности для лиц, впервые уличенных в совершении деяний, которые привели к заключению договора потребительского кредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом денежных средств.

Такую ответственность предлагается ввести для мошенников и работников финансовых организаций, которые являются их соучастниками. За повторное или многократное совершение подобных деяний предлагается ввести уголовную ответственность.

Кроме того, НСФР предложил закрепить в Трудовом кодексе право работодателя увольнять работников банков в связи с утратой доверия и внедрить процедуру досудебного возмещения похищенных средств.

5 марта президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной тему борьбы с мошенниками в сети.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей.

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