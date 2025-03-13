Для сотрудников банков могут ввести наказание за оформление кредитов для жертв мошенников

Банки попросили Центробанк ввести ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление кредитов на клиентов, которые находятся под влиянием мошенников. Об этом сообщил РБК.

Автор инициативы — Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме НСФР, отправленном ЦБ, говорится, что на недавнем совещании президента с представителями Банка России и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода («мошенничество»).

«В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Среди предложений совета — введение административной ответственности для лиц, впервые уличенных в совершении деяний, которые привели к заключению договора потребительского кредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом денежных средств.

Такую ответственность предлагается ввести для мошенников и работников финансовых организаций, которые являются их соучастниками. За повторное или многократное совершение подобных деяний предлагается ввести уголовную ответственность.

Кроме того, НСФР предложил закрепить в Трудовом кодексе право работодателя увольнять работников банков в связи с утратой доверия и внедрить процедуру досудебного возмещения похищенных средств.

5 марта президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной тему борьбы с мошенниками в сети.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей.