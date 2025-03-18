В Совбезе призвали проконтролировать деятельность коллекторов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал навести порядок в деятельности коллекторов. Об этом сообщает ТАСС.

«Выскочил сюжет такой, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: «Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера. Если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга», — сказал Медведев на итоговой коллегии Министерства юстиции России.

По его мнению, работа с коллекторами не является проблемой Минюста, однако ведомство может внести в нее свою лепту. Замглавы Совета безопасности РФ считает необходимым сосредоточиться на законодательной деятельности, поскольку нормативная база, регулирующая работу ключевых институтов, призванных защищать права и интересы граждан, создавалась в разное время и нуждается в тщательной доработке. Он уверен, что правительство совместно с парламентскими коллегами сможет выполнить эту задачу в сжатые сроки, обеспечив преемственность и высокий уровень защиты интересов как физических, так и юридических лиц.

В начале февраля в Алтайском крае микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправомерные действия в отношении жительницы Барнаула. Потерпевшая подавала пробную заявку на микрозайм. Заявка кредитной организацией была одобрена, и автоматически был сформирован договор займа на предоставление ей 200 рублей. Однако россиянка своевременно от займа не отказалась.

Ранее в Тюменской области к наследникам участника спецоперации пришли коллекторы.