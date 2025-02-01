Коллекторы оскорбляли женщину из-за 200 рублей и писали ее соседям злобные письма

В Алтайском крае микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправомерные действия в отношении жительницы Барнаула. Об этом сообщает УФССП по Алтайскому краю.

В управление службы судебных приставов обратилась жительница Барнаула, женщина попросила защитить ее от кредиторов, которые нарушают закон. Выяснилось, что потерпевшая подавала пробную заявку на микрозайм. Заявка кредитной организацией была одобрена, и автоматически был сформирован договор займа на предоставление ей 200 рублей. Однако россиянка своевременно от займа не отказалась.

В результате образовалась просроченная задолженность около 2000 рублей. Потерпевшую стали донимать коллекторы, они рассылали письма соседям женщины, в которых содержались оскорбления и недостоверные данные, и угрожали должнице. По результатам проверки микрокредитная организация оштрафована на 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

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