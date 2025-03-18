Треть опрошенных украинцев выразили разочарование властью своей страны

Почти треть (32%) украинцев испытывают разочарование в нынешней власти. Такие результаты социологического исследования обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), сообщает «Интерфакс-Украина».

В опросе респондентам предложили выбрать до трех эмоций из 12 предложенных, связанных с отношением к правительству. Надежду выразили 28% участников, стыд — 17%, злость — 16%. Среди других чувств: 15% — сочувствие, 13% — гордость, 11% — ненависть.

Реже всего украинцы упоминали страх, благодарность, равнодушие, смех и симпатию.

Среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, 55% заявили о разочаровании, а 35% — о злости. Те, кто поддерживает главу государства, чаще говорят о надежде (41%), сочувствии (22%) и гордости (19%). При этом 21% сторонников Зеленского также испытывают разочарование, отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

14 марта британский эксперт в области геополитики Джон Лок заявил, что Россия и США хотят отстранения Владимира Зеленского от власти и проведения новых выборов в стране.

Ранее Лукашенко оценил шансы Зеленского на выборах президента Украины.