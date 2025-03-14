Британский эксперт заявил, что Россия и США хотят отстранить Зеленского

Россия и США хотят отстранения президента Украины Владимира Зеленского и проведения новых выборов в стране. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

Вашингтон уже дал понять, что новые выборы на Украине необходимы, заявил эксперт, отметив, что у Зеленского, который все еще прочно удерживается у власти, был плохой имидж в Вашингтоне еще до скандала с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

США и Россия согласны с необходимостью проведения выборов, но проблема состоит в том, что для этого необходима стабильность на Украине. Только подготовка заняла бы от шести до девяти месяцев, подчеркнул Лок.

Говоря о потенциальных конкурентах Зеленского, эксперт в области геополитики высказал мнение, что экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, с которыми американская сторона обсуждала возможные выборы, не являются настоящими конкурентами действующего президента, поскольку они значительно отстают в опросах.

Гораздо более перспективным кандидатом, считает он, был бы бывший украинский главнокомандующий и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный. Однако он не представляет позицию США по ключевым вопросам, добавил Лок.

Накануне The Economist, ссылаясь на опрос компании Ipsos среди 1000 украинцев, писала, что Зеленский победил бы, в случае проведения выборов в данный момент.

Ранее Зеленский рассказал, когда на Украине пройдут президентские выборы.