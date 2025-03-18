У экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли в Москве элитное жилье

SHOT: у экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова в РФ осталась квартира за 45 млн

У бывшего участника интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который покинул Россию, осталась квартира в Москве стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сейчас экс-знаток вместе с женой и двумя детьми живет в Баку. При этом Аскеров не захотел избавиться от элитной недвижимости на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Его жена Юлия Галуева, по данным Telegram-канала, владеет другой квартирой, которая находится прямо за стенкой от этой. Предположительно, супруги могли объединить два помещения в одно большое. Стоимость такой квартиры может достигать 45 млн рублей.

Кроме жилья у Аскерова в России остался налоговый счет. Такой же у него имеется и на Украине. При этом SHOT уточнил, что никакого бизнеса на бывшего знатока игры «Что? Где? Когда?» и его семью не оформлено.

В январе этого года Аскерова внесли в список экстремистов и террористов. В декабре 2022 года он был включен в реестр иностранных агентов. Кроме того, экс-участник «Что? Где? Когда?» заочно арестован по делу о реабилитации нацизма.

В марте Аскеров в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал нормальными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. По его мнению, атаки украинских военных на российские регионы оправданы.

Ранее сенатор обвинила Аскерова в утрате интеллекта из-за его слов об атаках на Белгород.