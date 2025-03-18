Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли в Москве элитное жилье

SHOT: у экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова в РФ осталась квартира за 45 млн
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

У бывшего участника интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который покинул Россию, осталась квартира в Москве стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сейчас экс-знаток вместе с женой и двумя детьми живет в Баку. При этом Аскеров не захотел избавиться от элитной недвижимости на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Его жена Юлия Галуева, по данным Telegram-канала, владеет другой квартирой, которая находится прямо за стенкой от этой. Предположительно, супруги могли объединить два помещения в одно большое. Стоимость такой квартиры может достигать 45 млн рублей.

Кроме жилья у Аскерова в России остался налоговый счет. Такой же у него имеется и на Украине. При этом SHOT уточнил, что никакого бизнеса на бывшего знатока игры «Что? Где? Когда?» и его семью не оформлено.

В январе этого года Аскерова внесли в список экстремистов и террористов. В декабре 2022 года он был включен в реестр иностранных агентов. Кроме того, экс-участник «Что? Где? Когда?» заочно арестован по делу о реабилитации нацизма.

В марте Аскеров в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал нормальными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. По его мнению, атаки украинских военных на российские регионы оправданы.

Ранее сенатор обвинила Аскерова в утрате интеллекта из-за его слов об атаках на Белгород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами