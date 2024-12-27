Рыбак спас детеныша тюленя-монаха и помог ему воссоединиться с матерью

Haber Turk: в Турции рыбак спас детеныша тюленя-монаха и вернул его матери

В Турции рыбак спас детеныша тюленя-монаха, потерявшего мать, пишет местное издание Haberturk. Мужчина объездил весь берег, чтобы животные воссоединились.

На пляже Чалтыджак рыбаки стали свидетелями редкого явления — на берег выбрался детеныш средиземноморского тюленя-монаха, который не смог вернуться в море из-за сильных волн. Поняв, что ситуация требует внимания, рыбак Атилла Мерт взял животное под опеку.

Мерт рассказал, что надеялся, что мать будет искать детеныша, но спустя три часа взял тюленя на лодку и довез его до того места, где должна была быть остальная стая. Чутье мужчину не подвело — остальные тюлени находились там.

Рыбак отметил, что средиземноморские тюлени-монахи находятся под угрозой исчезновения и важно «иметь понимание» в таких случаях, особенно учитывая, что в это время года детеныши часто оказываются близко к берегу из-за неблагоприятных погодных условий.

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