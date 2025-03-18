В Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон ВСУ из охотничьего ружья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности российских граждан Александру Юдаеву, который сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Московской областью. Об этом сообщается на сайте думы.

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — приводятся слова Володина в публикации.

Председатель ГД подчеркнул, что российская земля всегда была богата своими героями, которые готовы прийти на помощь, подставить свое плечо и сделать все для защиты мирных граждан. Он поблагодарил Юдаева и его родителей за воспитание сына.

В свою очередь сам Юдаев заявил, что выполнил свой гражданский долг, защитив родину.

По данным Минобороны, в ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны РФ сбили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Основной удар дронов пришелся на Белгородскую область, где уничтожили 41 вражеский БПЛА. Также по два дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей, еще один — над Орловской областью.

Ранее стало известно о провокации ВСУ на границе перед разговором Путина и Трампа.