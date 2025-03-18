Военные за ночь сбили 46 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 марта сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов — 41 — военные сбили над Белгородской областью.

По два беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей, еще один — над Орловской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что при атаке дронов на Белгород пострадал 18-летний молодой человек, ему оторвало руку. Известно также, что упавшие обломки одного из сбитых дронов повредили здание торгового центра «Атлант Арена» на улице Щорса в Белгороде.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.