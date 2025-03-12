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Врач назвала причины сонливости после еды

Врач Леонтьева: сонливость после еды может возникать из-за недостатка железа
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Сонливость после приема пищи может возникать на фоне уменьшения мозгового кровообращения, потому что после еды большая часть крови приливает к органам пищеварения. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Кроме того, по ее словам, пищеварение стимулирует выработку серотонина и мелатонина, которые оказывают расслабляющее и успокаивающее действие.

«После приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень глюкозы в крови резко снижается, а затем так же резко повышается. Такое изменение уровня глюкозы может вызвать ощущение усталости и сонливости. Жирная и тяжелая пища нуждаются в большей энергии для переваривания, что также может стать причиной сонливости», — сказала Леонтьева.

Она отметила, что у людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может происходить более выраженный выброс инсулина, что приводит к резкому снижению уровня глюкозы и сонливости. Врач добавила, что такое состояние может возникать и на фоне низкого уровня железа, поэтому рекомендуется сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Британский диетолог Эмили Лиминг до этого говорила, что слишком сытный обед с большим содержанием жиров может спровоцировать дневную сонливость, а фрукты и орехи, наоборот, взбодрить.

Ранее россиянам объяснили, как справиться с весенней сонливостью и хандрой.

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