Врач назвала причины сонливости после еды

Сонливость после приема пищи может возникать на фоне уменьшения мозгового кровообращения, потому что после еды большая часть крови приливает к органам пищеварения. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Кроме того, по ее словам, пищеварение стимулирует выработку серотонина и мелатонина, которые оказывают расслабляющее и успокаивающее действие.

«После приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень глюкозы в крови резко снижается, а затем так же резко повышается. Такое изменение уровня глюкозы может вызвать ощущение усталости и сонливости. Жирная и тяжелая пища нуждаются в большей энергии для переваривания, что также может стать причиной сонливости», — сказала Леонтьева.

Она отметила, что у людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может происходить более выраженный выброс инсулина, что приводит к резкому снижению уровня глюкозы и сонливости. Врач добавила, что такое состояние может возникать и на фоне низкого уровня железа, поэтому рекомендуется сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Британский диетолог Эмили Лиминг до этого говорила, что слишком сытный обед с большим содержанием жиров может спровоцировать дневную сонливость, а фрукты и орехи, наоборот, взбодрить.

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