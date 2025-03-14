Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Россияне рассказали, что помогает им просыпаться по утрам

Больше половины россиян тратят полчаса на окончательное пробуждение
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (23%) привыкли к утренней дисциплине. Меньшая часть (19%) отмечает, что легкость пробуждения зависит от времени отхода ко сну. Для 17% опрошенных характерно легкое пробуждение — они «жаворонки». Сезонность влияет на утреннее пробуждение только у 4% респондентов. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Значительная доля (24%) признается, что просыпаются с трудом, но вынуждены это делать. Наконец, 13% опрошенных причисляют себя к «совам».

При этом более половины опрошенных (52%) тратит около получаса на окончательное пробуждение. 17% нуждаются в большем времени — более часа. Несколько часов для полного пробуждения требуется лишь 4% респондентов. Четверть опрошенных (27%) чувствуют себя бодрыми сразу после пробуждения.

49% участников исследования рассказали, что используют для быстрого пробуждения чашку кофе или чая. Контрастный душ и громкий звонок будильника помогают одинаковому количеству людей (по 19%). Для 17% эффективны легкий завтрак и физические упражнения. 11% мотивирует любимая работа и общение с домочадцами. БАДы для улучшения сна и пробуждения принимают 9% респондентов. Медитацию практикуют 3% опрошенных. Еще 15% участников опроса отмечают, что никакие методы им не помогают.

По словам Дмитрия Гурова, провизора и заведующего аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, проблемы с пробуждением и хроническая сонливость в течение дня могут быть связаны с дефицитом некоторых витаминов и минералов.

«Дефицит витамина D может влиять на качество сна и уровень энергии — этот витамин помогает регулировать циклы сна и бодрствования. Дефицит витамина B12 может привести к усталости и слабости. Витамин C важен для поддержания общего уровня энергии и иммунитета. Дефицит магния может привести к бессоннице и повышенной усталости в течение дня. Низкий уровень железа может привести к анемии, которая также сопровождается усталостью. Необходимо регулярно сдавать анализы и следить за уровнем витаминов в организме, вовремя восполняя дефицитные состояния под контролем врача. А чтобы быстро и легко заснуть, можно принимать мягкие растительные успокоительные и седативные средства в виде чая, отваров, настоек», — комментирует эксперт.

По данным статистики СБЕР ЕАПТЕКА, в начале 2025 года по отношению к концу 2024-го травяные снотворные средства чаще всего приобретали в Ижевске (+36%), Иваново (+29%), Костроме, Обнинске и Абакане (+27%), а также Пензе (+25%).
Также эксперт дал несколько полезных советов — как нормализовать сон и быстро просыпаться по утрам. Для начала необходимо установить регулярное время сна — важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. По словам специалиста, это помогает настраивать биологические часы и улучшает качество сна. Также необходимо придерживаться правильного питания и пить достаточное количество воды в течение дня. Вечером рекомендуется отдать предпочтение легкому ужину, избегая тяжелой пищи перед сном, а утром следует выпить стакан воды, чтобы разбудить организм.

Также эксперт рекомендует активизировать кровообращение с утра с помощью физических упражнений — таких как растяжка и контрастного душа. Наконец, для более комфортного и легкого пробуждения можно использовать практики ароматерапии — запахи цитрусовых и мятных эфирных масел пробуждают организм и наполняют его энергией.

Ранее врач предупредил, что недостаток сна грозит лишним весом.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами