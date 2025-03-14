Россияне рассказали, что помогает им просыпаться по утрам

Большинство россиян (23%) привыкли к утренней дисциплине. Меньшая часть (19%) отмечает, что легкость пробуждения зависит от времени отхода ко сну. Для 17% опрошенных характерно легкое пробуждение — они «жаворонки». Сезонность влияет на утреннее пробуждение только у 4% респондентов. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Значительная доля (24%) признается, что просыпаются с трудом, но вынуждены это делать. Наконец, 13% опрошенных причисляют себя к «совам».

При этом более половины опрошенных (52%) тратит около получаса на окончательное пробуждение. 17% нуждаются в большем времени — более часа. Несколько часов для полного пробуждения требуется лишь 4% респондентов. Четверть опрошенных (27%) чувствуют себя бодрыми сразу после пробуждения.

49% участников исследования рассказали, что используют для быстрого пробуждения чашку кофе или чая. Контрастный душ и громкий звонок будильника помогают одинаковому количеству людей (по 19%). Для 17% эффективны легкий завтрак и физические упражнения. 11% мотивирует любимая работа и общение с домочадцами. БАДы для улучшения сна и пробуждения принимают 9% респондентов. Медитацию практикуют 3% опрошенных. Еще 15% участников опроса отмечают, что никакие методы им не помогают.

По словам Дмитрия Гурова, провизора и заведующего аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, проблемы с пробуждением и хроническая сонливость в течение дня могут быть связаны с дефицитом некоторых витаминов и минералов.

«Дефицит витамина D может влиять на качество сна и уровень энергии — этот витамин помогает регулировать циклы сна и бодрствования. Дефицит витамина B12 может привести к усталости и слабости. Витамин C важен для поддержания общего уровня энергии и иммунитета. Дефицит магния может привести к бессоннице и повышенной усталости в течение дня. Низкий уровень железа может привести к анемии, которая также сопровождается усталостью. Необходимо регулярно сдавать анализы и следить за уровнем витаминов в организме, вовремя восполняя дефицитные состояния под контролем врача. А чтобы быстро и легко заснуть, можно принимать мягкие растительные успокоительные и седативные средства в виде чая, отваров, настоек», — комментирует эксперт.

По данным статистики СБЕР ЕАПТЕКА, в начале 2025 года по отношению к концу 2024-го травяные снотворные средства чаще всего приобретали в Ижевске (+36%), Иваново (+29%), Костроме, Обнинске и Абакане (+27%), а также Пензе (+25%).

Также эксперт дал несколько полезных советов — как нормализовать сон и быстро просыпаться по утрам. Для начала необходимо установить регулярное время сна — важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. По словам специалиста, это помогает настраивать биологические часы и улучшает качество сна. Также необходимо придерживаться правильного питания и пить достаточное количество воды в течение дня. Вечером рекомендуется отдать предпочтение легкому ужину, избегая тяжелой пищи перед сном, а утром следует выпить стакан воды, чтобы разбудить организм.

Также эксперт рекомендует активизировать кровообращение с утра с помощью физических упражнений — таких как растяжка и контрастного душа. Наконец, для более комфортного и легкого пробуждения можно использовать практики ароматерапии — запахи цитрусовых и мятных эфирных масел пробуждают организм и наполняют его энергией.

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