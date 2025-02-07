Авиакомпании РФ будут отвечать за самолеты, взятые в «мокрый лизинг» за рубежом

Росавиация: РФ будет отвечать за состояние самолетов, взятых в лизинг с экипажем

Российские авиакомпании будут отвечать за безопасность и подготовку экипажей, а также за техническое состояние самолетов при реализации механизма «мокрого лизинга» с зарубежными компаниями. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025, передает ТАСС.

«За безопасность и подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания», — заявил он.

По его словам, авиакомпаниям России необходимо быть уверенными, что зарубежный экипаж подготовлен по тем нормам и требованиям, которые определены законом РФ. Он добавил, что техническое состояние судна тоже должно отвечать всем нормам, которые приняты на территории страны. Ядров добавил, что пока закон, который позволит брать воздушные суда в «мокрый лизинг» на внешних рынках, не вступит в силу, этот вопрос поднимать преждевременно.

В конце ноября 2024 года сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» станет первой в России, которая возьмет самолеты в так называемый «мокрый лизинг» (аренда самолета вместе с экипажем — прим. ред.). По предварительным данным, с российской авиакомпанией iFly достигнуты соглашения об аренде трех широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами. Таким образом, число самолетов такого типа в парке «Аэрофлота» должно увеличиться до 15.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.