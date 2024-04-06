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Стало известно, кто стоит за подрывом нефтепровода в Ростовской области

ГУР Украины взяло ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова*

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод недалеко от населенного пункта Азов (организация запрещена в России), который находится на юго-западе Ростовской области. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале украинской военной разведки.

В публикации отмечается, что ночью 6 апреля в районе упомянутого населенного пункта загорелся трубопровод для перекачки нефтепродуктов. По данным ГУР, пожар начался в результате подрыва объекта.

«Объект использовался в военных целях», — подчеркнули представители украинской разведки.

При этом в заявлении уточняется, что трубопровод предназначался для перекачки нефтепродуктов с базы в районе Азова в танкеры. Речь идет о наливных судах на припортовой территории Азовского морского порта, следует из публикации.

5 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью и утром системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона над российскими регионами. Из них 44 летательных аппарата были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области.

Ранее в США осудили атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

*   организация запрещена в России
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