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Американский журналист в интервью Такеру Карлсону назвал основные черты русских

Журналист Санчес: честность является основной чертой русских
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Гавриил Григоров/РИА Новости

К основным чертам русских людей можно отнести честность и прагматичность. Об этом в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал его коллега, ведущий RT Рик Санчес.

По его словам, это он понял в ходе работы с ними.

«Я пришел к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — подчеркнул Санчес.

При этом он подчеркнул, что, как и в США, в России жители отличаются друг от друга. Однако, по его словам, в целом с ними легко работать. Журналист отметил, что этому способствует их «манера общения».

До этого Рик Санчес заявил, что он стал объектом слежки по линии Госдепартамента США. По словам Санчеса, его знакомый, работавший в CNN, сообщил ему о переходе в Госдеп. Он же рассказал, что там обсуждают шоу ведущего, признавая его популярность. При этом подчеркивается, что им не нравятся некоторые вещи, которые он говорит.

Ранее Такер Карлсон ответил тем, кто считает Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».

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