Ведущий российского СМИ рассказал о слежке Госдепа

Ведущий RT Рик Санчес стал объектом слежки по линии Госдепартамента США, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Санчеса, его знакомый, работавший в CNN, сообщил ему о переходе в Госдеп. Он же рассказал, что там обсуждают шоу ведущего, признавая его популярность. При этом подчеркивается, что им не нравятся некоторые вещи, которые он говорит.

Напомним, в этом же интервью Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто воспринимает Россию как «бензоколонку с ядерным оружием». Он напомнил, что такого мнения придерживался сенатор Джон Маккейн, и посоветовал всем, кто с ним согласен, почитать Льва Толстого и побывать в РФ.

Ранее Такер Карлсон сравнил изменения в России и США за последние 25 лет.