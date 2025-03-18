Такер Карлсон ответил тем, кто считает Россию «бензоколонкой с ядерным оружием»

Те, кто воспринимают Россию как «бензоколонку с ядерным оружием», идиоты. Об этом в беседе с ведущим RT Риком Санчесом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Серьезно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были?» — подчеркнул он, говоря о тех политических силах, в том числе и в США, которые считают Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».

Карлсон напомнил, что такого мнения придерживался сенатор Джон Маккейн.

До этого он заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет. Карлсон подчеркнул, что Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. И никто не может утверждать, что это не так.

При этом, отметил Карлсон, за аналогичный период времени жизнь в мегаполисах Соединенных Штатов ухудшилась. Журналист объяснил такое ухудшение некомпетентными действиями президентов страны.

Ранее Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке «убить Путина».