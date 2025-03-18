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70-летний профессор из Петербурга пять раз перевел деньги мошенникам

В Петербурге профессор отдал мошенникам пять миллионов рублей
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Shutterstock

Профессор из Петербурга поверил аферистам и отдал им пять миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

В беседе с 70-летним доктором юридических наук мошенники представлялись проректором учебного заведения и сотрудниками правоохранительных органов. Во время общения они убедили мужчину передать им деньги через курьеров несколько раз.

«Ничего не подозревающий профессор сделал это целых пять раз — при каждой встрече передавая по миллиону», – сообщается в публикации.

С аферистами на связи научный сотрудник находился более месяца, но только недавно понял, что его обманули. Профессор обратился в полицию, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве школьник испугался плохой оценки по ЕГЭ, о которой ему рассказали мошенники, и отдал неизвестным накопления семьи. Специалисты дважды приходили к подростку в квартиру, взламывали сейфы и выносили деньги. Семья лишилась 15 млн рублей.

Ранее мошенники придумали новую схему с обманом студентов.

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