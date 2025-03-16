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Турецкий лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Стамбул

Лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом
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Lefteris Pitarakis/AP

Турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет петербургским аэропортом «Пулково», передает РИА Новости.

Летом этого года авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы из Петербурга в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. В рамках зимнего расписания перевозчик будет выполнять из Петербурга в Стамбул четыре рейса в неделю.

Рейсами AJet можно будет летать с пересадкой в города Турции, Европы, а также в страны Ближнего Востока.

Ранее в Санкт-Петербург летали Turkish Airlines и Pegasus Airlines, новый рейс AJet является прекрасным дополнением, подчеркнул генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу, слова которого приводятся в сообщении.

В феврале сообщалось, что «Аэрофлот» расширит программу прямых полетов на курорт Санья (КНР) из регионов России.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве.

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