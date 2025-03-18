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Россиянам назвали главные отличия курортного сбора от туристического налога

Турэксперт Бисерова: туристический налог и курортный сбор — это разные вещи
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Depositphotos

Туристический налог отличается от курортного сбора тем, что при его действии туристам не нужно проводить отдельный платеж. Об этом директор по внутреннему и въездному туризму Татьяна Бисерова рассказала Общественной Службе Новостей.

«Когда мы оплачиваем курортный сбор, туристы отдельной транзакцией проводят этот платеж. Туроператоры часто слышат жалобы о том, что туристы за все заплатили, но вдруг их просят еще доплатить», — отметила Бисерова».

По ее словам, представители отрасли уже пытались решить этот вопрос, избавив туристов от проблем. Но это приводило к новым трудностям, так как отельерам приходилось отчитываться о платежах отдельной графой.

Сегодня туристическая отрасль, по словам Бисеровой, находится в кризисе, поэтому все подобные меры по взиманию платы бьют по спросу. На этом фоне сегодня большая часть туризма остается в тени, заключила она.

Напомним, в России подводят итоги эксперимента по введению курортного сбора, который проводился с 2018 по 2024 год. С путешественников собирали обязательный взнос за отдых на туристических объектах страны. Президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отмечал, что среди плюсов этой меры – улучшение инфраструктуры, а к минусам он отнес введение сбора в районах, где туризм не развит.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов России ввели туристический налог.

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