Россиянам назвали главные отличия курортного сбора от туристического налога

Туристический налог отличается от курортного сбора тем, что при его действии туристам не нужно проводить отдельный платеж. Об этом директор по внутреннему и въездному туризму Татьяна Бисерова рассказала Общественной Службе Новостей.

«Когда мы оплачиваем курортный сбор, туристы отдельной транзакцией проводят этот платеж. Туроператоры часто слышат жалобы о том, что туристы за все заплатили, но вдруг их просят еще доплатить», — отметила Бисерова».

По ее словам, представители отрасли уже пытались решить этот вопрос, избавив туристов от проблем. Но это приводило к новым трудностям, так как отельерам приходилось отчитываться о платежах отдельной графой.

Сегодня туристическая отрасль, по словам Бисеровой, находится в кризисе, поэтому все подобные меры по взиманию платы бьют по спросу. На этом фоне сегодня большая часть туризма остается в тени, заключила она.

Напомним, в России подводят итоги эксперимента по введению курортного сбора, который проводился с 2018 по 2024 год. С путешественников собирали обязательный взнос за отдых на туристических объектах страны. Президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отмечал, что среди плюсов этой меры – улучшение инфраструктуры, а к минусам он отнес введение сбора в районах, где туризм не развит.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов России ввели туристический налог.