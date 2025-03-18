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Альянс турагентств оценил итоги эксперимента по курортному сбору с россиян

Турэксперт Мкртчян: курортный сбор ударил по районам РФ, где еще нет туризма
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Shutterstock

В России подводят итоги эксперимента по введению курортного сбора, который проводился с 2018 по 2024 год. С путешественников собирали обязательный взнос за отдых на туристических объектах страны. Среди плюсов этой меры — улучшение инфраструктуры, но есть и минусы, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире «Общественной Службы Новостей».

«Минусы в том, что эксперимент признали успешным и дали право депутатам муниципальных советов собирать обязательный туристический налог, а не курортный сбор», — привел пример эксперт.

По его словам, многие представители власти сочли это не правом, а обязанностью, что привело к введению курортного сбора в отдаленных областях, причем в них может быть всего «полтора отеля» на весь район. В итоге эта мера ударила по регионам и районам, где туризм еще совсем не развит, пояснил Мкртчян. Он подчеркнул, что вводить курортный сбор нужно только там, куда туристы активно ездят, а в непопулярных местах такие взносы, наоборот, уничтожат туризм.

В июле прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку правительства к законопроекту о налоговых изменениях, которая преобразует курортный сбор в туристический налог. Документом также предполагается внести расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, а также предоставить налоговые стимулы для малых технологических компаний.

Ранее стало известно, что в Петербурге со следующего года курортный сбор заменят на туристический налог.

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