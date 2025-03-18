В США 3,2 млн человек признали умершими после чистки баз данных

Администрация социального обеспечения США провела масштабную чистку баз данных по владельцам счетов и признала умершими около 3,2 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщили в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х.

«За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом работа с базами данных не окончена. В DOGE рассказали, что в списках службы соцобеспечения США числится еще около 9 млн жителей возрастом 120-159 лет.

В феврале президент США Дональд Трамп сообщил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, которым 130, 150 и даже 200 лет. По словам главы Белого дома, в официальных реестрах числятся миллионы фейковых пенсионеров.

Трамп рассказал, что в базе даже есть человек, которому 360 лет. Он назвал это абсолютным рекордом и напомнил, что США существуют всего 250 лет. В реестре также есть более тысячи человек, возраст которых превышал 200 лет. Эти факты американский лидер назвал мошенничеством, оставшимся от администрации Джо Байдена.

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