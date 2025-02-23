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Трамп заявил о многомиллионных выплатах для фейковых долгожителей в США

Трамп: миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, которым якобы более 200 лет. Об этом он заявил на конференции консерваторов (CPAC), пишет РИА Новости.

Фейковые пенсионеры были указаны в официальных реестрах. По словам Трампа, в них числятся миллионы людей, которым больше 130, 140 и 150 лет.

«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп.

В реестре также числились более тысячи человек, возраст которых превышал 200 лет. Эти факты Трамп назвал мошенничеством, оставшимся от администрации прошлого президента Джо Байдена.

Недавно американский предприниматель Илон Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам.

Недавно сообщалось, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.

Ранее сообщалось, что Маск рассмотрит идею выплаты американским семьям «дивидендов DOGE».

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