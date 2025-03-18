В Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте

В Челябинске задержан мужчина, который приставал к девочке в лифте

Жителя Челябинска подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители узнали о ситуации после того, как к ним обратились родители ребенка. Как рассказала сама пострадавшая, мужчина преследовал ее на улице и зашел вместе с ней в лифт, где дотронулся до нее. Это напугало девочку, и она рассказала все отцу и матери.

В полиции установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель.

«По месту его проживания он был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД проводят доследственную проверку. Сейчас решается вопрос о том, как квалифицировать действия мужчины.

По данным 74.ru, мужчина ранее был судим по статьям, связанным с наркотиками и грабежом.

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