В Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте

Жителя Челябинска подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Правоохранители узнали о ситуации после того, как к ним обратились родители ребенка. Как рассказала сама пострадавшая, мужчина преследовал ее на улице и зашел вместе с ней в лифт, где дотронулся до нее. Это напугало девочку, и она рассказала все отцу и матери.
В полиции установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель.
«По месту его проживания он был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный», – сообщается в публикации.
На данный момент сотрудники МВД проводят доследственную проверку. Сейчас решается вопрос о том, как квалифицировать действия мужчины.
По данным 74.ru, мужчина ранее был судим по статьям, связанным с наркотиками и грабежом.
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