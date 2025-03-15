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В Каменске-Уральском кондуктор автобуса приставал к пассажирке

В Каменске-Уральском кондуктора обвинили в приставаниях к пассажиркам
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жители Свердловской области пожаловались на кондуктора, который якобы домогался девушки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. По словам очевидцев, мужчина прижимался к одной из пассажирок и длительное время стоял так, несмотря на то, что место в салоне было.

«Он стоял и не отходил, пока на остановке «Суворово» не зашло большое количество людей, он не отошел, попросить о помощи или что-либо сказать девушка побоялась», – поделился свидетель.

Спустя некоторое время пассажирка «в истерике» вышла. Как рассказали очевидцы, отец девушки якобы встретился с кондуктором на конечной остановке и поговорил с ним. При этом, по мнению местных жителей, это не первый подобный случай с этим кондуктором.

В полиции заявили, что каких-либо сообщений о произошедшем не поступало, однако они проведут проверку.

Ранее в Первоуральске мигрант приставал к несовершеннолетним на улице.

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