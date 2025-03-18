В Красном Кресте рассказали, как мошенники обманывают родных военнопленных

Российский Красный Крест (РКК) предупредил о новом способе мошенничества, при котором аферисты связываются с подписчиками группы от имени сотрудников организации. Об этом сообщается в Telegram-канале РКК.

«Мы столкнулись с новым способом мошенничества — с нашими подписчиками связываются с фейковых страниц от имени сотрудников Российского Красного Креста <...>. Не верьте им и ничего не присылайте», — говорится в публикации.

В Красном Кресте уточнили, что аферисты используют фотографии сотрудников организации для обмана россиян.

Также мошенники могут писать родственникам военнослужащих от имени сотрудников Красного Креста. Они за деньги предлагают им контакты тех, кто якобы может помочь связаться с близкими: телефоны начальников лагерей для военнопленных, врачей госпиталей и прочих.

В организации отметили, что мошенники, как правило, звонят через мессенджеры, с неизвестных и скрытых номеров. Они требуют деньги за информацию о родственниках, помощь в поиске пропавших и просят паспортные и другие личные данные.

В РКК подчеркнули, что связываются с гражданами только через официальную горячую линию 8 800 250 56 29 и не берут деньги за свою помощь.

До этого в России раскрыли схему обмана родственников участников СВО, которые уже не вернутся с фронта. Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками Следственного комитета РФ, обещая ускорить оформление субсидии за определенную сумму.

Также аферисты могут связываться с россиянами, которые уже получили выплаты и обманом попытаться выманить у них деньги.

Ранее мошенники обманули участника СВО на миллион рублей.