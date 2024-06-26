Мошенники обманули участника СВО на миллион рублей

Участник специальной военной операции (СВО) из Барнаула Владимир Шемякин захотел построить дом и лишился свыше миллиона рублей из-за мошенников. Об этом стало известно RT.

Как рассказал пострадавший мужчина, для реализации своей цели он обратился в строительную фирму «Эко Хаус», которую нашел в соцсети «Одноклассники». Военный связался с собственником фирмы, который представился Артемом Ерофеевым, после чего получил от него предложение оплатить 50 процентов от стоимости дома при подписании договора.

Шемякин согласился на такие условия. Отец военного, который владеет участком под строительство, подписал контракт с представителями компании и отдал им более миллиона рублей наличными. Мужчине выдали чек и копию договора.

Участник СВО отметил, что строительство дома должно было начаться еще 24 мая и продолжаться до 29 июня, однако в указанный день работы так и не начались.

Тогда Шемякин связался с компанией 26 мая. Там ему заявили, что работы были отложены из-за погоды до 28 мая. Но и в этот день рабочие не приехали на участок. Военный пояснил, что после этого дозвониться до представителей компании он не смог.

После этого Шемякин обратился к юристу. Специалисту удалось выяснить, что владелец «Эко Хаус» до этого был судим за мошенничество, поскольку обманул еще минимум 58 человек из разных регионов. Обманутый участник СВО принял решение написать заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение мошенника до сих пор неизвестно.

В апреле в Луганской народной республике (ЛНР) мужчина украл с карты не вернувшегося с фронта участника СВО более 400 тысяч рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Вологодской области у участника СВО во время застолья украли 125 тысяч рублей.