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Мошенники начали использовать схему с вытягиванием денег у родных участников СВО

В Башкирии раскрыли схему мошенничества с кражей денег у родных участников СВО

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, с помощью которых пытаются выманить средства у родственников участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военный комиссар Туймазы и Туймазинского района Башкирии Рушан Ахмадуллин, передает «Туймазинский вестник».

Военком отметил, что недавно к нему обратились родственники участника СВО, который уже не вернется с фронта. Они рассказали, что во время процесса оформления субсидии с ними связались якобы сотрудники Следственного комитета РФ. Те пообещали им ускорить получение помощи за определенную сумму, но в итоге обманули семью военного.

Также Ахмадуллин добавил, что мошенники пытались обмануть семью участника СВО, которая уже получила выплаты. К ним обратились псевдостроители, которые пытались втянуть их в сделку по покупке коттеджа в Сочи.

«Это либо жулики, либо представители киевских спецслужб, использующие самые гнусные и коварные схемы для вытягивания денег у родственников солдат. Еще и поэтому не стоит выкладывать в соцсетях и где-либо вообще подробную информацию о военных, находящихся в зоне СВО», — подчеркнул военный комиссар.

До этого мошенники обманули жительницу Кабардино-Балкарии, сын которой пропал в зоне спецоперации. С растерянной матерью вышел на связь неизвестный, который предложил помощь с поисками и за несколько дней выманил у нее более 130 тыс. рублей.

Ранее мошенник украл у женщины 4 млн рублей, выдав себя за ветерана СВО.

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