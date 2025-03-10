Россиянам объяснили, как помочь близкому, если он стал жертвой мошенников

Когда человека обманывают мошенники, он испытывает целый спектр эмоций. Первой реакцией часто становится шок, ведь человек не ожидал обмана. Может возникнуть чувство недоверия к происходящему, попытки убедить себя, что это ошибка, рассказала «Газете.Ru» психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова.

«Потеря денег или личных данных может вызвать сильную тревогу за свое финансовое положение, безопасность и будущее. Отсюда появляются и другие чувства. Например, стыд. Стыд — одно из самых распространенных и сильных чувств, которые возникают у человека в таких случаях. Жертвы винят себя за доверчивость и невнимательность. Человек постоянно спрашивает себя: «Как такое могло случиться?», «Как я мог так глупо попасться?», «Что, если они снова что-то сделают?» — объяснила она.

К стыду нередко прибавляется гнев. Причем он может быть направлен как на мошенников, так и на себя. Человек может злиться из-за своей уязвимости или из-за того, что не смог распознать обман.

«Психологические последствия таких переживаний могут быть серьезными: в тяжелых случаях все может закончиться депрессией. Поэтому главное — не обвинять пострадавшего, а бережно поддержать его», — отметила эксперт.

По ее словам, во-первых, важно дать человеку выговориться, даже если его мысли повторяются по кругу — так психика обрабатывает стресс. На десятый раз сказанное теряет свою эмоциональную насыщенность, человека «отпускает».

«Во-вторых, не обесценивать чувства. Важно не перебивать человека и не пытаться сразу же рационализировать ситуацию. Вашему близкому будет казаться, что вы его не понимаете, не слышите или даже считаете глупым. Ваша задача — создать безопасное пространство для эмоций человека, чтобы он не чувствовал себя еще хуже», — рассказала она.

Важно также попробовать объяснить, что важно не то, что случилось, а что можно сделать дальше. Когда человек осознает, что его обманули, он может застрять в самобичевании или впасть в ступор, в стресс, думая только о потерянных деньгах. Таким способом можно мягко переключить его внимание с прошлого на настоящее, показав, что сейчас главное — минимизировать ущерб.

«Необходимо собрать доказательства. Например, скриншоты переписок (в случае общения через мессенджеры или электронную почту), номера телефонов, если мошенник общался с жертвой таким способом. Если речь идет именно о переводе денег преступникам, которые представились, например, «родственниками в беде», то важно тут же заблокировать карту или счет, с которого были списаны деньги. Необходимо зафиксировать все детали транзакций и обратиться в банк. Банк может начать расследование и, в некоторых случаях, вернуть средства», — подчеркнула психолог.

Также важно обратиться в правоохранительные органы: написать заявление в полицию, подробно описать ситуацию и приложить собранные доказательства, указать сумму ущерба. Несмотря на то, что процент раскрытых киберпреступлений в России остается довольно маленьким — всего 23% по оценкам Генпрокуратуры, сообщать о таких случаях важно.

«Важно разговаривать с родственниками, особенно пожилыми, о схемах мошенников, ведь предупрежден, значит вооружен. Необходимо объяснять, что банки, службы безопасности и родственники в беде не звонят с требованиями перевести деньги. Никакая официальная организация никогда не просит назвать ПИН- или CVV-код банковской карты, не просит называть цифр из SMS-сообщения», — отметила она.

Поддерживайте регулярный контакт с родственниками, спрашивайте, не было ли у них в последнее время странных ситуаций в интернете, делитесь новостями о новых видах мошенничества. Рассказывайте, как сами проверяете письма или сайты, какими техниками пользуетесь. Важно объяснять эти вещи простым языком с примерами. Будьте терпеливы, особенно с пожилыми родственниками, поощряйте их за вопросы и стремление обучиться чему-то новому.

«Поддержка — это не только слова, но и готовность помочь в реальных действиях. Возможно, человеку сложно самому позвонить в банк или написать заявление — предложите сделать это вместе. Главное — не оставлять жертву мошенников один на один со своей бедой и не усугублять его переживания обвинениями. Ваша поддержка поможет ему быстрее восстановиться эмоционально и минимизировать последствия», — резюмировала эксперт.

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