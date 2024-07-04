В России решили изменить курортный сбор

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку правительства к законопроекту о налоговых изменениях, которая преобразует курортный сбор в туристический налог. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что настоящая поправка была принята комитетом за основу. Как пояснил замглавы Минфина Алексей Сазанов, корреспондирующие поправки будут внесены в законопроект об основных направлениях налоговой политики.

Незадолго до этого уточняли, что проект закона доработали с учетом предложений бизнеса и парламента. Новым документом предполагается внести расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники. Также поправкой предоставят налоговые стимулы для малых технологических компаний.

В Госдуме среди прочего рассказали, что туристический или курортный сбор в первую очередь введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток, например, Краснодарский край и регионы Поволжья.

Ранее власти Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов.