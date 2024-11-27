В Петербурге со следующего года курортный сбор заменят на туристический налог

В Петербурге с 1 января 2025 года туристический налог введут вместо курортного сбора. Об этом сообщила пресс-служба городского законодательного собрания.

В пресс-службе пояснили, что решение связано с изменившимися нормами Налогового кодекса РФ.

В заксобрании пояснили, что в отличие от курортного сбора, который до сих пор платили непосредственно гости города, туристическим налогом будут облагаться организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов.

Размер выплат планируют привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей, установленных на федеральном уровне. Также в северной столице расширят список льготников, оказание услуг для которых не будет облагаться турналогом.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным. Это означает, что муниципалитеты сами определяют необходимость его введения, а также самостоятельно устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Ранее стало известно, что половина россиян не была за границей три года.