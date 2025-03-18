Суд приговорил россиянина к 15 годам за финансирование ВСУ

Суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам за финансирование ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

Мужчине 1976 года рождения вменили преступление по статьям Уголовного кодекса России «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности». Россиянина также обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

По данным ФСБ, осужденный был подписан на Telegram-каналы украинских террористических организаций. В течение 2023 и 2024 годов мужчина неоднократно осуществлял переводы денежных средств в поддержку этих организаций.

Отмечается, что перечисленные средства были направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для армии Украины с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных сил России.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.