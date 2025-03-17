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Россиянка ударила сына-подростка ножом в шею

РЕН ТВ: в Новосибирске женщина ударила сына-подростка ножом в шею
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Depositphotos

В Новосибирске женщина напала на 17-летнего сына и ударила его ножом в шею. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 марта в одном из домов на Промышленной улице. Женщина ударила сына-подростка ножом в шею. Отмечается, что она планировала физически устранить двоих детей, а затем и себя.

Пострадавшего юношу доставили в медицинское учреждение и прооперировали. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

В отношении матери пострадавшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 и ч.3 ст.30 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшую.

До этого россиянка воткнула нож в шею мужчине, который плохо относился к ее подруге. Пострадавшего удалось спасти, 39-летнему мужчине провели экстренную операцию.

Ранее стало известно, что россиянин, угрожавший фельдшеру скорой помощи ножом, избежит наказания.

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