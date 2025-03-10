Убившая своего сына россиянка выступила в суде с последним словом

В Перми обвиняемая в убийстве сына мать выступила с последним словом

Ирина Шатова, обвиняемая в расправе над 9-летним сыном в Перми, выступила на заседании в Пермском краевом суде с последним словом. Подробности сообщает Ura.ru.

«Я сожалею, что позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами: такими как потеря денег, колоссальное давление со стороны клиентов, побег от мужа, предательство любимого человека и проблемы со здоровьем», — сказала она.

Убийство произошло летом прошлого года. В ночь на 12 июля Ирина Шатова задушила своего 9-летнего сына проводом от телефона, а потом более 30 раз ударила мальчика ножом в грудь. Позже она положила его тело в чемодан и оставила его на улице, возле мусорного контейнера.

Прокурор просит суд назначить наказание Шатовой в виде 19 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 18 марта.

Осенью того же года во Владимирской области молодая россиянка убила годовалого сына, оставив его без воды и пищи, и выбросила тело.

Ранее военный случайно убил сына сослуживца, показывая ему гранатомет.