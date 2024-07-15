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Стал известен мотив убийства пермячкой девятилетнего сына

Shot: пермячка убила сына из-за долгов

Жительница Перми, признавшаяся в убийстве девятилетнего сына, сделала это якобы из-за долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, на последнем допросе, где пермячка полностью признала вину в преступлении, женщина рассказала, что ее одолевали коллекторы.

До этого в пресс-службе СК заявили, что предъявили обвинение 34-летней пермячке в убийстве ребенка и намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для жительницы в виде заключения под стражу.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемая сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем, чтобы скрыть следы преступления, женщина поместила тело сына в чемодан и отвезла его на помойку — там его нашел бездомный и сообщил в полицию. По камерам видеонаблюдения правоохранители быстро установили подозреваемую и задержали ее по горячим следам.

Ранее в Ставропольском крае трех подростков ударило током во время купания в реке, один пропал без вести.

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