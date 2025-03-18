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Диетолог опровергла пользу смузи и соков из зеленых овощей

Диетолог Гут: смузи и соки из зеленых овощей могут привести к перееданию
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Freepik.com

Польза смузи и соков из зеленых овощей преувеличена, потому что при измельчении продуктов они теряют большую часть питательных свойств. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Полин Гут.

Она отметила, что в таких напитках также может содержаться большое количество сахара, что грозит резким повышением уровня глюкозы в крови. По ее словам, соки не такие сытные, как цельные овощи, поэтому могут привести к перееданию и увеличению потребления калорий.

«Смузи и соки могут быть полезны для снижения веса, если заменить ими высококалорийные перекусы. Однако они не являются волшебным средством для похудения. Для достижения оптимального результата важно сочетать их с сбалансированным рационом, богатым клетчаткой», — добавили в сообщении.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев до этого говорил, что даже трехдневная соковая диета влияет на микробиом кишечника и способна привести к сдвигам в составе бактерий в полости рта и кишечнике, которые связывают с воспалением и снижением когнитивных функций.

Ранее эксперт назвал продукты питания, которые чаще всего подделывают.

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