Врач раскрыл главную опасность диеты на соках

Среди россиян набирает популярность трехдневная диета на соках. Она представляет собой способ насытить организм витаминами и микроэлементами и провести детокс. На организм соки влияют хорошо, однако, если постоянно сидеть на соковых диетах, то наносимый организму вред превысит пользу, предупредил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Считается, что фруктовые и овощные соки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, в том числе снижают давление. Однако последние исследования подтверждают опасность соковых диет.

«Было установлено, что даже трехдневная соковая диета влияет на микробиом кишечника и способна привести к сдвигам в составе бактерий в полости рта и кишечнике, которые связывают с воспалением и снижением когнитивных функций», — пояснил врач.

На соковой диете у людей увеличивается количество микроорганизмов из группы протеобактерий, что вызывает воспаление, а число полезных бактерий-фирмикутов (Firmicutes), наоборот, снижается. Также обилие вредных бактерий чревато снижением когнитивных способностей, отметил Еделев.

Главная причина, по которой соковая диета приносит больше вреда, чем пользы, заключается в отсутствии клетчатки, что пагубно для микробиоты кишечника. А именно бактерии в кишечнике отвечают за стройную фигуру, здоровье, молодость, заключил медик.

Напомним, канадский диетолог Кэрол-Энн Роберт сообщила, что диеты на соках безопасно придерживаться один день – только в этом случае она с меньшей вероятностью приведет к проблемам с пищеварением, упадку сил и скачкам сахара в крови. Она предложила соковые диеты как способ увеличить потребление питательных веществ, отказаться от обработанных продуктов и поддерживать водный баланс.

Ранее россиян предупредили о вреде диет на свежевыжатых соках.