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Россиянам рассказали, ждать ли мощную магнитную бурю на этой неделе

Ученый Петрукович: вопреки прогнозам, мощной магнитной бури 18 марта не будет
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Depositphotos

Март оказался «богат» на магнитные бури на Земле на фоне возросшей солнечной активности. Ожидалась очередная вспышка 18 марта, однако прогноз не сбылся – в ближайшее время мощного возмущения магнитного поля не будет, рассказал 360.ru член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На данный момент ничего нет. Что будет там через некоторое время — это следующий вопрос, но я пока предпосылок к чему-то серьезному не вижу. Официальный прогноз вообще «зеленый», — сообщил ученый.

Точно знать, что будет происходить на Солнце в ближайшее время, нельзя, добавил он. Даже если вспышка произошла три дня назад, специалисты точно не могут определить день, когда ее влияние достигнет Земли. Однако ничего «радикального» на данный момент не наблюдается, никаких предпосылок к аномальным явлениям нет, заключил Петрукович.

Напомним, в прошлый раз магнитная буря обрушилась на Землю 13 марта. Исследователи отмечали, что наблюдают ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

Ранее врач назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.

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