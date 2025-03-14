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В Петербурге откроют курс подготовки военных психологов для ветеранов СВО

Беглов: в Петербурге разрабатывают систему реабилитации участников СВО
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Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью телеканалу «78», что чиновники разрабатывают систему поддержки для реабилитации и возвращения к мирной жизни участников СВО.

По его словам, в первую очередь необходима помощь клинических психологов и психологов МЧС. Сейчас с вернувшимися военнослужащими уже работают специализированные клинические психологи.

«Начинаем готовить таких специалистов. Планируем максимально оперативно ввести специальный курс военных психологов в петербургском институте психологии и социальной работы», — заявил градоначальник.

Он отметил, что помощью ветеранам занимаются городские чиновники и фонд «Защитники Отечества». Беглов призвал переводить туда деньги.

Добавил отметил, что система поддержки участников СВО и их семей в Петербурге охватывает почти все сферы и «позволяет решать любые вопросы». Он пообещал, что продолжится практика сопровождения социальных кураторов семей бойцов и ветеранов. Также город продолжит всесторонне поддерживать ветеранов СВО в трудоустройстве и других аспектах мирной жизни.

Ранее в Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО.

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