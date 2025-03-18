Число погибших при крушении самолета в Гондурасе увеличилось

Полиция Гондураса: 12 человек погибли при крушении самолета на острове Роатан

В результате авиакатастрофы на острове Роатан на западе Гондураса погибли 12 человек. Об этом сообщила Национальная полиция Гондураса на своей странице в соцсети X.

«12 человек погибли и пятеро выжили при крушении самолета на острове Роатан», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на данный момент спасатели ведут поиски еще одного человека, который находился на борту воздушного судна.

До этого газета La Prensa, ссылаясь на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу, писала, что самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого было 15 пассажиров, упал в море сразу после взлета из аэропорта, расположенного на острове Роатан на западе Гондураса. Воздушное судно должно было приземлиться в Ла-Сейбе.

До этого сообщалось, что в авиакатастрофе погибли шесть человек. Экстренные службы смогли спасти десять человек, они были госпитализированы.

В полиции заявили, что падение самолета произошло из-за механической неисправности. Лайнер упал в километре от взлетно-посадочной полосы.

Ранее музыкант Аурелио Мартинес погиб в авиакатастрофе у берегов Роатана.