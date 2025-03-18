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В Гондурасе пассажирский самолет упал в море после взлета

В Гондурасе самолет авиакомпании Lanhsa упал в море сразу после взлета
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Depositphotos

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого было 15 пассажиров, упал в море сразу после взлета из аэропорта, расположенного на острове Роатан на западе Гондураса. Об этом пишет газета La Prensa, ссылаясь на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

По ее информации, воздушное судно следовало в сторону города Ла-Сейба. В результате авиакатастрофы не стало шесть человек. Экстренные службы смогли спасти десять человек, они были госпитализированы.

Как сообщает издание со ссылкой на национальную полицию Гондураса, «катастрофа произошла, когда самолет модели Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью при взлете». Самолет потерпел крушение примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту города Марана в американском штате Аризона столкнулись два малогабаритных самолета. В правоохранительных органах города сообщили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными — это Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.

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