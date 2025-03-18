В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна

Один из ведущих представителей музыки гарифуна в Гондурасе Аурелио Мартинес Суаcо погиб в результате авиакатастрофы на острове Роатан. Об этом пишет газета La Prensa.

«Аурелио Мартинес Суасо, один из величайших исполнителей музыки гарифуна в Гондурасе, стал одной из жертв авиакатастрофы, произошедшей сегодня вечером в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в Роатане, острова Бэй», — заявила директор больницы Роатана Рут Качо.

Авиакатастрофа, в результате которой погиб музыкант, произошла на острове Роатан. Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого было 15 пассажиров, упал в море сразу после взлета из аэропорта. По словам губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу, воздушное судно следовало в сторону города Ла-Сейба. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Экстренные службы смогли спасти десять человек, они были госпитализированы.

Аурелио Мартинес был певцом, гитаристом и перкуссионистом, одним из самых ярких артистов Центральной Америки. Он родился в Гондурасе 25 сентября 1969 года и прославился своим неповторимым голосом, был известен как один из главных представителей культуры и музыки народа гарифуна на национальном и международном уровнях.

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