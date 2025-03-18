Россиян предупредили о риске возникновения проблем с почками

С заболеваниями почек сталкивается каждый десятый россиянин. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил доцент кафедры нефрологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило.

По словам специалиста, проблемы с почками можно легко не заметить, и таких случаев очень много. Он отметил, что с болезнями почек по всей стране сталкиваются около 14 млн человек. При этом около 90% из них даже не подозревают о своем недуге.

«Болезнь почек на ранней стадии протекает скрытно. У нее нет явных симптомов. Те симптомы, которые есть, — неспецифичны, например, слабость, отеки на лице и ногах. Несмотря на отсутствие явных симптомов, болезнь прогрессирует. Почки сморщиваются, в них развивается фиброз, нарушаются их функции», — добавил Шило.

Он отметил, что одним из главных факторов болезни почек является артериальная гипертония, и на состояние здоровья в данном аспекте нужно обращать внимание.

До этого уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина заявила, что мочекаменная болезнь (МКБ) — достаточно распространенное и серьезное заболевание, которое важно вовремя распознать, чтобы избежать серьезных осложнений. По ее словам, боли в пояснице являются самым распространенным симптомом.

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