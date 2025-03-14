Россиян предупредили о первых симптомах мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь (МКБ) — достаточно распространенное и серьезное заболевание, которое важно вовремя распознать, чтобы избежать серьезных осложнений. О том, какие симптомы могут указывать на развитие МКБ, «Газете.Ru» рассказала уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

«Мочекаменная болезнь коварна своей бессимптомностью на начальных этапах. Однако есть определенные признаки, которые должны насторожить и стать поводом для обращения к врачу», — отметила Калинина.

В частности, это боли в пояснице. По словам врача, это самый распространенный симптом, особенно когда камень начинает двигаться по мочеточнику. Боль может быть как тупой, ноющей, так и острой, коликообразной, отдающей в пах, бедро или живот.

«Важно обратить внимание на характер боли: внезапная, интенсивная боль, усиливающаяся при движении, — это повод для немедленного обращения за медицинской помощью», — подчеркнула специалист.

Указывать на развитие заболевания могут и частые позывы к мочеиспусканию, дискомфорт при мочеиспускании.

«Эти симптомы могут указывать на раздражение мочевого пузыря камнем, особенно если он находится в нижней части мочеточника или мочевом пузыре. Также может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», — отметила уролог-андролог.

Боль при мочеиспускании (дизурия) — этот симптом, как правило, возникает при наличии воспаления мочевыводящих путей, которое часто сопровождает МКБ. Боль может быть жгучей, режущей.

«Также стоит обратить внимание на изменение цвета и прозрачности мочи. Она может стать мутной, с осадком, что говорит о наличии в ней солей и кристаллов, из которых впоследствии могут формироваться камни», — добавила Калинина.

Также она обратила внимание, даже незначительное количество крови в моче — это тревожный знак. Моча может приобретать розоватый, красноватый или бурый оттенок. Гематурия может быть как видимой (макрогематурия), так и обнаруживаться только при лабораторном исследовании (микрогематурия).

«Что делать, если вы заметили у себя один или несколько из этих симптомов? В первую очередь не паниковать и не заниматься самолечением. Необходимо как можно скорее обратиться к урологу для проведения обследования и постановки диагноза», — советует специалист.

По ее словам, диагностика МКБ включает в себя: общий анализ мочи (для выявления крови, воспаления, солей); УЗИ почек и мочевого пузыря (для визуализации камней); обзорную рентгенографию почек и мочевыводящих путей: (для определения рентгенконтрастных камней); компьютерную томографию (КТ) (для детальной визуализации мочевыводящих путей и определения размера и плотности камней).

«Профилактика — это ключ к здоровью. Важно соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров жидкости в день), придерживаться сбалансированного питания с ограничением соли, жирной и острой пищи, а также регулярно проходить профилактические осмотры у уролога», — резюмировала Калинина.

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