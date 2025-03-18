Израиль возобновил удары по сектору Газа, местные власти сообщают о сотнях жертв

Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по работе со средствами массовой информации в палестинском анклаве.

По информации управления, в результате авиаударов израильских ВВС по сектору Газа погибли не менее 200 человек. Отмечается, что большинство из них были жителями населенных пунктов, находящихся на юге анклава.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

Ранее США сделали ХАМАС «последнее предупреждение».