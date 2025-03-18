Москвичам пообещали не больше 2°C во вторник и гололедицу

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве будет гололедица и до 2°C

Во вторник, 18 марта, температура в столице поднимется до 2°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет переменная облачность, без осадков. Местами возможна гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от 0 до 2°C. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с юго-запада и запада. В ночь на среду температура понизится до -4...-6°C, направление ветра не изменится, возможны небольшие осадки, а давление повысится до 749 мм ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в первой половине этой недели жителей столицы ждет небольшое напоминание о прошедшей зиме в виде снега и ночных морозов. Днем ожидается около 0°C. Во второй половине недели будет намек на возврат к весне: станет значительно теплее, а столбик термометра может подняться до 8°C. Несмотря на это, в конце марта — начале апреля возможен еще один возврат холодов в город.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется весна.