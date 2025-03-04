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Россиян предостерегли от ошибки, грозящей потерей пенсии

Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит потерей пенсии по возрасту
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Павел Лисицын/РИА Новости

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в комментарии «Прайму» предупредила россиян, что при работе без официального трудоустройства можно остаться без пенсии по достижении установленного возраста.

По словам эксперта, многие скептически настроены по поводу пенсии и предпочитают жить здесь и сейчас. Однако большинство граждан РФ «там окажутся» и начнут винить государство вместо того, чтобы вспомнить, что сами не думали о будущем.

Иванова-Швец пояснила, что ежемесячно можно недополучить около 300 руб. пенсии, если не декларировать свой доход и не переводить в Социальный фонд из зарплаты 30 тыс. руб.

«Вроде немного, если это только в месяц и только один год. А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа», — сказала доцент.

Она рассказала, что при нехватке трудового стажа придется докупать баллы или ждать еще пять лет социальной пенсии.

В конце февраля завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины.

Ранее был назван размер зарплаты для получения максимальной в России пенсии.

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