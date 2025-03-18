В Ленинградской области пресекли хищение топлива из нефтепродуктопровода

В Ленобласти ФСБ пресекла хищение 622 тонн топлива из нефтепродуктопровода

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась организацией несанкционированных врезок на магистральном нефтепродуктопроводе в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации спецслужбы, подозреваемые собирались похитить не менее 622 тонн дизельного топлива. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято свыше 123 тонн нефтепродуктов, специализированное оборудование для осуществления врезок и хищения топлива (грузовик, переделанный для скрытой транспортировки украденных нефтепродуктов, три тягача и четыре цистерны).

В пресс-службе заявили, что ущерб от противоправной деятельности группы составил более 34 млн рублей. Ее членами являются в том числе ранее осужденные лица.

Там уточнили, что ООО «Транснефть-Балтика» (дочерняя структура ПАО «Транснефть») владеет магистральным нефтепродуктопроводом Ярославль — Приморск, который стал объектом посягательства злоумышленников.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража».

До этого жители Оренбургской области врезались в нефтепровод и похитили более тонны сырья.

Ранее во Владимирской области двое мужчин попытались украсть 43 тонны нефти и попались ФСБ.